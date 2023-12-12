İsrail’in yarı çıplak alıkoyduğu Filistinli ailenin yakını gerçekleri anlattı

Söz konusu görüntülerdeki insanların bu bölgeye sığınmış siviller olduğuna işaret eden Medhun, "İsrail, kamuoyuna 'Bakın biz Hamas savaşçılarını yakaladık' demek istiyor olabilir. Bu videodaki insanların yarısından fazlasını tanıyorum ve Hamas savaşçısı olmaktan çok uzaklar." ifadesini kullandı.

Hani el-Medhun ayrıca ailesinin Hamas'ın Filistin siyasetindeki rakibi Fetih Hareketine yakınlığıyla bilindiğine işaret ederek, mahallesindeki insanların da benzer görüşlere sahip olduğunu belirtti. Gazze Şeridi'ndeki yıkımın hayal edilebilenin çok ötesinde olduğunu, ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını ve evsiz kaldıklarını dile getiren Medhun, "Belki de İsrailliler bir zafer fotoğrafına ihtiyaç duyuyordur. Bu savaşı bitirecekse hepimiz sokaklara çıplak çıkıp 'tamam teslim oluyoruz' diyebiliriz. Belki böylece onlar (İsrail ordusu) evine döner. Gerçekten Hamas savaşçılarını yakalamak istiyorlarsa benim kardeşimi bu biçimde alıkoymaya başvurmazlardı." diye konuştu.

Medhun, 24 Kasım'da "insani ara"nın başlamasına saatler kala ağabeyi Macid'in su aramak için dışarı çıktığını ve bu sırada birinin su bulmak için ona söz vermesi üzerine evine döndüğünü ancak söz konusu kişinin su ile döndüğünde evi yıkılmış halde bulduğunu anlattı.

Ağabeyi, yengesi ve 4 yeğeninin ABD'nin ürettiği bir bombayla öldürüldüğünü kaydeden Medhun, "Büyük bir bölgesel jeopolitik oyun var. Gazze'den bir ders vermeye ve bunun üzerinden Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyorlar. Gelecek yıl seçimlerde ödeyecekleri bedele rağmen Beyaz Saray'daki insanların aklından geçen bu." diye konuştu.