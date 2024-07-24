İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan alçak sözler! Mescid-i Aksa’yı hedef aldı: İbadete izin veriyorum

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ben-Gvir, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı hedef almaya devam ediyor. Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya "baskınını teşvik için" düzenlenen konferansta konuştu. Geçen hafta Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın sırasında burada dua ettiğini aktaran Ben-Gvir, "Ben siyasi kademedeyim ve siyasi kademe, Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) Yahudi ibadetine izin veriyor." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin emellerini gizlemeyen Ben-Gvir, Harem-i Şerif'teki mevcut statükonun değiştirilmesini savunuyor. Ben-Gvir, geçen ay da Yahudilerin Mescid-i Aksa'da dua etmesine izin verdiğini söylemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı yazılı açıklamayla Ben-Gvir'in aksine Harem-i Şerif'teki statükonun değişmediğini belirtmişti.