İsrailli askerden alçak poz: Filistinli gence zulmü anı gibi kutladılar

İsrail ordusunda askerlik yaptığı belirtilen bir kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kısa sürede infial yarattı. Gözleri bağlı ve başı öne eğik şekilde yerde oturan Filistinli bir gencin yanında gülümseyen iki İsrailli kadın askerin yer aldığı kare, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

Middle East Eye'ın haberine göre fotoğrafın, askerlik hizmetini kısa süre önce tamamladığı belirtilen Nikol Stelmashvski adlı İsrailli'nin kişisel Instagram hesabında, salı günü paylaştığı fotoğraf serisinin bir parçası olduğu görüldü. Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği ise henüz netlik kazanmadı.