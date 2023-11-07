İsrailli gazeteci Gideon Levy’den sert sözler! Ülkesine açık açık işgalci dedi: Daha önce hiçbiri...

Tarih, 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamına tanıklık etti. Eli kanlı İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına düzenlediği saldırılarla bölgeyi adeta bir açık hava mezarlığına çevirdi.
31 günü aşan saldırılarda, evleri, okullar hatta hastaneler bile hedef seçildi. Korkunç katliamların yaşandığı Gazze'den yükselen çocukların yürek yakan feryatlarını kimse önemsemedi.
İSRAİLLİ YAZARDAN SERT SÖZLER
Katil Netanyahu'nun kanlı saldırılarına en sert yanıtlardan biri ise İsrailli Haaretz yazarı Gideon Levy'den geldi.
Gideon Levy, daha önce İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yaptığı görüşmeye değindi. Barak'a 'Filistinli olarak doğsaydınız ne olurdu?' diye sormuştum, 'Bir terör örgütüne katılırdım' demişti" ifadelerin yer verdi. Barak, bu sözleriyle Filistin halkına bakışını gözler önüne serdi.
ÜLKESİNE AÇIK AÇIK İŞGALCİ DEDİ
İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını eleştiren Levy, "Tarihte çok daha zalim işgaller yaşandı ama hiçbir zaman işgalcinin kendisini mağdur olarak gösterdiği bir işgal olmadı. İsraillilerin çoğu seçilmiş halk olduğumuza derinden inanıyor ve bu yüzden de "her şeyi yapmaya hakkımız var" düşüncesindeler" dedi. Haaretz yazarı Gideon Levy, daha önce de İsrail'e işgalci demişti. "Bu kadar yıldır kaba kuvvetle ve acımasızca başka halkları işgal eden bir ülke artık işgalci bir güçtür, işgalci bir ülkedir. Bunda hiç şüphe yoktur" demişti.