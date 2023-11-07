İsrailli gazeteci Gideon Levy’den sert sözler! Ülkesine açık açık işgalci dedi: Daha önce hiçbiri...

ÜLKESİNE AÇIK AÇIK İŞGALCİ DEDİ

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını eleştiren Levy, "Tarihte çok daha zalim işgaller yaşandı ama hiçbir zaman işgalcinin kendisini mağdur olarak gösterdiği bir işgal olmadı. İsraillilerin çoğu seçilmiş halk olduğumuza derinden inanıyor ve bu yüzden de "her şeyi yapmaya hakkımız var" düşüncesindeler" dedi. Haaretz yazarı Gideon Levy, daha önce de İsrail'e işgalci demişti. "Bu kadar yıldır kaba kuvvetle ve acımasızca başka halkları işgal eden bir ülke artık işgalci bir güçtür, işgalci bir ülkedir. Bunda hiç şüphe yoktur" demişti.