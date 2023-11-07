İsrailli gazeteci Gideon Levy'den sert sözler | Video

İsrailli gazeteci Gideon Levy, katıldığı bir panelde, ülkesi İsrail'in açık açık "işgalci" olduğunu belirtti. Gideon Levy ayrıca, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a sorduğu "Filistinli biri olarak doğsaydınız siz ne yapardınız" sorusuna "Bir terör örgütüne katılırdım" diye cevap verdiğini açıkladı.