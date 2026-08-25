İsrailli hahamdan insanlık dışı sözler: Filistin halkının varlığını inkar etti! ‘Gazze’ye yok olsun’ diyerek nefret kustu

İsrail'in Sefarad Başhahamı David Yosef, Yahudi yerleşimlerini anlatan Batı Kudüs'teki Gush Katif Müzesi'nde yaptığı konuşmada, "Gazze bizimdir ve oraya geri döneceğiz." dedi.

İsrail Baş Hahamından skandal sözler: 'Filistin halkı yok' | Video

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"Kutsal Olan, tüm Gazze'yi yok etsin, biz de oraya geri dönelim." diye dua eden Yosef, nefret dolu bir yorumda bulunarak "Kendilerine Filistin halkı diyorlar, ama onlar halk değil. Hiçbir zaman bir halk olmadılar ve hiçbir hakları yok." ifadelerini kullandı.

Yosef, kurtuluş için dua ettiklerini belirterek, kendileri açısından kurtuluşun tüm tarihi Filistin topraklarının İsrail'e ait olması anlamına geldiğini savundu.

Sefarad Başhahamı, "Gazze, İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir. Nablus bizimdir, Cenin bizimdir, hepsi bizimdir." diye konuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör