İsrailli heyet gerçekleri hazmedemedi! Başkan Erdoğan’ın konuşması sırasında salondan ayrıldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda New York'tan dünyaya seslendi.

Konuşmasının bir bölümünü Gazze'deki soykırıma ayıran Başkan Erdoğan, "Üye ülkelerin resmen tanıdığı Filistin Başkanı Sayın Mahmut Abbas iki yıldır bu salonda yer alamıyor. Bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Sayın Abbas burada bulunamasa da özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız. Bu vesileyle Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı

İSRAİLLİ HEYET SALONU TERK ETTİ

Başkan Erdoğan'ın konuşmasını hazmedemeyen İsrailli heyet, salonu terk etmek zorunda kaldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör