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Haberler Dünya Haberleri İsrailli milyarderin gemisine el konmuştu: Körfez krizinde flaş gelişme! İran medyası son dakika koduyla duyurdu
Giriş Tarihi: 16.4.2024 16:28 Son Güncelleme: 16.4.2024 16:33

İsrailli milyarderin gemisine el konmuştu: Körfez krizinde flaş gelişme! İran medyası son dakika koduyla duyurdu

Son dakika haberleri: İsrail'le yaşadığı krizde İran'dan beklenmedik bir adım gelmiş, hafta sonunda İran deniz kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda İsrailli milyarder Eyal Ofer'in şirketine ait MSC ARIES'i ele geçirmişti. İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğrularken günler sonra konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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İsrailli milyarderin gemisine el konmuştu: Körfez krizinde flaş gelişme! İran medyası son dakika koduyla duyurdu

Son dakika haberleri: İsrail İran krizi sürerken geçtiğimiz hafta sonu Hürmüz Boğazı yakınında İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, İsrailli bir iş insanına ait bir gemiye baskın düzenlemişti.

İKİ PAKİSTAN VATANDAŞI SERBEST KALDI

Ülke medyasında yayınlanan son dakika haberlerinde, İsrailli milyarder Eyel Ofer'e ait olduğu ortaya çıkan Portekiz gemisi MSC ARIES'e operasyon düzenleyen İran Devrim Muhafızları'nın görüntüsü paylaşılmıştı.

Dünyayı sarsan olayda yeni bir gelişme yaşandı. İran, İsrail ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 13 Nisan'da Basra Körfezi'nde el koyduğu yük gemisindeki iki Pakistan vatandaşını serbest bıraktı.

Geo News televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gemide bulunan Pakistanlıların aileleri, ülkelerinin Dışişleri Bakanlığından yakınlarının kurtarılmasını talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının çabaları sonucunda İran, el koyduğu gemide bulunan iki Pakistan vatandaşını serbest bıraktı.

Tesnim Haber Ajansına göre, 13 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koymuştu.

KRİZ HÜRMÜZ BOĞAZI'NA SIÇRADI! İRAN GERİ ADIM ATMADI: İSRAİLLİ MİLYARDERİN GEMİSİ ELE GEÇİRİLDİ!

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İsrailli milyarderin gemisine el konmuştu: Körfez krizinde flaş gelişme! İran medyası son dakika koduyla duyurdu
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