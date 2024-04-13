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Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 14:02

Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi!

Son dakika haberleri: İsrail'le yaşadığı krizde her an bir misilleme yapması beklenen İran'dan bir son dakika haberi geldi. İran deniz kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda İsrailli milyarder Eyal Ofer'in şirketine ait MSC ARIES'i ele geçirdi. , İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğruladı.

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Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi!

Son dakika haberleri: İsrail İran krizinde yeni bir gerilimin fitili ateşlendi. Hürmüz Boğazı yakınında İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, İsrailli bir iş insanına ait bir gemiye baskın düzenlendi.

Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi!

İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğruladı.

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Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi!

Ülke medyasında yayınlanan son dakika haberlerinde, İsrailli milyarder Eyel Ofer'e ait olduğu ortaya çıkan Portekiz gemisi MSC ARIES'e operasyon düzenleyen İran Devrim Muhafızları'nın görüntüsü paylaşıldı.

Kriz Hürmüz Boğazı'na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video

Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi!

Söz konusu helikopterin, geçmişte başka gemi baskınları da gerçekleştiren İran'ın Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi!

Al Arabiya'nın haberine göre baskının düzenlendiği geminin Londra merkezli Zodiac Maritime'a bağlı bir konteyner gemisi olan Portekiz bayraklı MSC Aries olduğu belirlendi.

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