Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video
Son dakika haberleri: İsrail’le yaşadığı krizde her an bir misilleme yapması beklenen İran’dan bir son dakika haberi geldi. İran deniz kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda İsrailli milyarder Eyal Ofer’in şirketine ait MSC ARIES'i ele geçirdi. , İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğruladı.
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