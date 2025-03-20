İsrailli protestocular: Netanyahu Hitler ile aynı

İsrail'de göstericiler Gazze'deki katliamlara, Netanyahu'nun yolsuzluklarına ve esirlerin geri getirilmemesine karşı çıkarak protestolar düzenliyor. Netanyahu'nun konutu önündeki eylemlerde 12 kişi tutuklandı. Gösterici liderlerinden olan biri ise Netanyahu'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetti.

İSRAİLLİ AVUKAT UCM'YE BAŞVURDU

"Soykırıma teşvik ettikleri" gerekçesiyle 8 İsrailli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikâyette bulunan İsrail asıllı Fransız avukat Omer Shatz, soykırım suçunun yardımları engelleme gibi yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirmekle de işlenebileceğini söyledi.