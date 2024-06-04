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Giriş Tarihi: 4.6.2024 15:58 Son Güncelleme: 4.6.2024 16:07

İsraillilerin girişi yasaklandı: Maldivler plajlarında çarpıcı tabela!

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma Maldivler hükümetinden dikkat çeken bir protesto geldi. Plajlarıyla ünlü ada ülkesi, İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Dikkat çeken kararın ardından ülke plajlarında soykırım karşıtı tabelalar yerleştirildi.

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İsraillilerin girişi yasaklandı: Maldivler plajlarında çarpıcı tabela!

Maldivler hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.

Kararın ardından ada ülkesinin plajlarında dikkat çeken tabelalar görüldü.

İsraillilerin girişi yasaklandı! Maldivler plajlarında çarpıcı tabela | Video

İsrail pasaportuna sahip kişilerin girişini yasaklayan ülkede, "üstünde kan olan paranızı istemiyoruz" tabelaları görüldü.

Üzerinde "Maldivler sizin kan paranız olmadan gelişecek: İsrail pasaportlarını yasaklayın" yazılı tabelalar görüldü.

Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.

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İsraillilerin girişi yasaklandı: Maldivler plajlarında çarpıcı tabela!
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