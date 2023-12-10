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Giriş Tarihi: 11.12.2023

İsraillilerin öfkesi büyüyor: Katil Netanyahu...

İsraillilerin öfkesi büyüyor: Katil Netanyahu...
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Önceki gün Başkenti Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, Netanyahu öncülüğündeki hükûmeti protesto etti. Netanyahu karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, yolsuzlukla suçladıkları hükûmete istifa çağrısı yaptı. Kayserya kentinde toplanan bir grup gösterici de konutunun yakınına doğru hareket ettikleri Netanyahu'yu istifaya çağırdı. "Utan, utan!" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, "Çık git defol eli kanlı adam, gaddar adam", "Bibi: (Binyamin Netanyahu) İsrail'i yıkan adam" yazılı dövizler taşıdı.
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İsraillilerin öfkesi büyüyor: Katil Netanyahu...
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