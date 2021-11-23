İstanbul masalı Sofya’da trajediyle bitti: 46 kişi hayatını kaybetti! İstanbul’daki son görüntüleri ortaya çıktı

Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazası ve huzurevindeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile telefonda görüştü.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin, İstanbul'daki otelden çıkış anları da ortaya çıktı...

İstanbul'dan hareket etmişti... Alev alan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı | Video