Video Dünya İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video
İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video

İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video

23.11.2021 | 14:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video 02:19
Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video 23.11.2021 | 14:30
İstanbul’dan hareket etmişti... Bulgaristan’da alev alan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:26
İstanbul'dan hareket etmişti... Bulgaristan'da alev alan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.11.2021 | 14:04
İstanbul masalı Sofya’da trajediyle bitti | Video 03:05
İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video 23.11.2021 | 14:30
Los Angeles’ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video 00:40
Los Angeles'ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video 23.11.2021 | 12:58
ABD’nin California eyaletindeki lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor | Video 00:43
ABD’nin California eyaletindeki lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor | Video 23.11.2021 | 09:44
SON DAKİKA: Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 12’si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler... 03:15
SON DAKİKA: Bulgaristan'da katliam gibi kaza! 12'si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler... 23.11.2021 | 09:04
Polonya Başbakanı uyardı: Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya | Video 02:23
Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video 22.11.2021 | 15:16
Karadağ’da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı 00:21
Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı 22.11.2021 | 15:01
İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 07:03
İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa böyle daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 01:43
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa böyle daldı! Onlarca ölü ve yaralı var | Video 22.11.2021 | 09:18
Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı 04:00
Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı 21.11.2021 | 12:07
ABD’li ünlü sporcu dehşeti yaşattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde feci dayak kamerada | Video 00:44
ABD’li ünlü sporcu dehşeti yaşattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde feci dayak kamerada | Video 21.11.2021 | 16:25
İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video 02:00
İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video 21.11.2021 | 14:42
Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng’in görüntülerini paylaştı | Video 01:22
Çin medyası, cinsel tacize uğradığını iddia eden kayıp tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı | Video 21.11.2021 | 12:51
Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar 00:39
Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar 20.11.2021 | 12:54
Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 01:00
Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 19.11.2021 | 14:25
Belarus’un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video 01:32
Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video 19.11.2021 | 11:52
ABD’de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 01:01
ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
İtalya’da hortum: 1 ölü | Video 01:27
İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 00:55
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51

Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a haftasonu gezisine gelen 4 otobüsten biri, masal gibi geçen tatilin ardından Bulgaristan'da trajik bir kazaya karıştı. Kazanın ardından yanan otobüste bulunan 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralı kurtuldu. Trajediden geriye ise turist kafilesinin eğlence dolu anlarını gösteren videolar ve fotoğraf kareleri kaldı. Videolardan birinde, Büyükada'ya doğru seyir halinde bulunan teknede Makedonca şarkılar eşliğinde eğlenen kafile, İstanbul Boğazı, martılar ve yunuslarla birlikte eğlence dolu anlar yaşadığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek Köyü bölgesinde, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarpınca otobüs alev alev yandı. Alev topuna dönün otobüste cehennemi yaşayan 46 kişi yanarak öldü. İlk belirlemelere göre ölenlerden 12'sinin çocuk olduğu kaydedildi. Kazadan 7 yolcunun da yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Balkan tarihindeki en trajik otobüs kazasında vefat edenlerin, merkezi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan Besa Trans Shkup adlı şirket aracılığıyla haftasonu gezisi için İstanbul'a geldiği, haftasonu gezisinin ardından şirkete ait 4 otobüsün önceki gün yola çıktıktan sonar saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Besa Trans'ın internet sitesinde yer alan detaylara göre şirket, İstanbul'a 4 günlük düzenlediği turda turistler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek Köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre otobüs dün İstanbul'dan hareket etti. Saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Şirketin 4 günlük programında ise turistlerin, Dolmabahçe Sarayı'ndan Ayasofya'ya, Büyükada'dan Büyük Çamlıca, Kapalıçarşı ve Ortaköy'e kadar yoğun bir programda İstanbul'u gezdiği öğrenildi.

Videolardan birinde, Eminönü'den hareket ederek Büyükada'ya doğru seyir halinde bulunan teknede Makedonca şarkılar eşliğinde eğlenen kalabalık turist kafilesi, İstanbul Boğazı'nda, martılar ve yunuslarla birlikte eğlence dolu anlar yaşıyor. Buradaki turistlerin kimi dans ediyor, kimi de martılara simit atıyor. Hayatını kaybeden yolculardan geriye ise masal gibi geçen İstanbul gezisi anıları kaldı...

Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazası ve huzurevindeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile telefonda görüştü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA