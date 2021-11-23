İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video

Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a haftasonu gezisine gelen 4 otobüsten biri, masal gibi geçen tatilin ardından Bulgaristan'da trajik bir kazaya karıştı. Kazanın ardından yanan otobüste bulunan 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralı kurtuldu. Trajediden geriye ise turist kafilesinin eğlence dolu anlarını gösteren videolar ve fotoğraf kareleri kaldı. Videolardan birinde, Büyükada'ya doğru seyir halinde bulunan teknede Makedonca şarkılar eşliğinde eğlenen kafile, İstanbul Boğazı, martılar ve yunuslarla birlikte eğlence dolu anlar yaşadığı görülüyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek Köyü bölgesinde, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarpınca otobüs alev alev yandı. Alev topuna dönün otobüste cehennemi yaşayan 46 kişi yanarak öldü. İlk belirlemelere göre ölenlerden 12'sinin çocuk olduğu kaydedildi. Kazadan 7 yolcunun da yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Balkan tarihindeki en trajik otobüs kazasında vefat edenlerin, merkezi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan Besa Trans Shkup adlı şirket aracılığıyla haftasonu gezisi için İstanbul'a geldiği, haftasonu gezisinin ardından şirkete ait 4 otobüsün önceki gün yola çıktıktan sonar saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Besa Trans'ın internet sitesinde yer alan detaylara göre şirket, İstanbul'a 4 günlük düzenlediği turda turistler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek Köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre otobüs dün İstanbul'dan hareket etti. Saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Şirketin 4 günlük programında ise turistlerin, Dolmabahçe Sarayı'ndan Ayasofya'ya, Büyükada'dan Büyük Çamlıca, Kapalıçarşı ve Ortaköy'e kadar yoğun bir programda İstanbul'u gezdiği öğrenildi.

Videolardan birinde, Eminönü'den hareket ederek Büyükada'ya doğru seyir halinde bulunan teknede Makedonca şarkılar eşliğinde eğlenen kalabalık turist kafilesi, İstanbul Boğazı'nda, martılar ve yunuslarla birlikte eğlence dolu anlar yaşıyor. Buradaki turistlerin kimi dans ediyor, kimi de martılara simit atıyor. Hayatını kaybeden yolculardan geriye ise masal gibi geçen İstanbul gezisi anıları kaldı...

Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazası ve huzurevindeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile telefonda görüştü.