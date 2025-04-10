İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi

Rusya ve ABD heyetleri, normalleşme adımları çerçevesinde görüşme gerçekleştirmek için Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi
İHA AA

ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Kritik görüşme Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecek.

Saat 10.00'da başlaması beklenen görüşme öncesi Rusya heyeti, başkonsolosluğa geldi. Rus heyetinin ardından ABD heyeti de başkonsolosluğa giriş yaptı.

İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi

Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi

GÜNDEM "BÜYÜKELÇİLİK OPERASYONLARI"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul'da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca "büyükelçilik operasyonlarına" odaklanacağını, Ukrayna'nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi

Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." demişti.

İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi

TÜRKİYE'NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Öte yandan, İstanbul'daki ilk görüşme 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirilmişti.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi

Türkiye hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.