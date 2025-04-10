İstanbul’da kritik görüşme: Rus ve ABD heyetleri konsolosluğa geldi
Rusya ve ABD heyetleri, normalleşme adımları çerçevesinde görüşme gerçekleştirmek için Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.
ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Kritik görüşme Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecek.
Saat 10.00'da başlaması beklenen görüşme öncesi Rusya heyeti, başkonsolosluğa geldi. Rus heyetinin ardından ABD heyeti de başkonsolosluğa giriş yaptı.
Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.
Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.
GÜNDEM "BÜYÜKELÇİLİK OPERASYONLARI"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul'da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca "büyükelçilik operasyonlarına" odaklanacağını, Ukrayna'nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.