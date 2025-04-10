Dünyanın gözü İstanbul’da! ABD ve Rusya’dan ikinci İstanbul zirvesi | Video

Rus ve ABD heyetleri ikinci kez buluşuyor. Bu kez adres Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.