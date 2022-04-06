İstanbul’da öğrenciler, İBB’nin yüzde 40’lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM ÖNCESİNDE VERDİĞİ SÖZLER AKILLARA GELDİ

Alınan yüzde 40 oranındaki zam kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde verdiği sözleri akıllara getirdi. İmamoğlu, seçim öncesinde "İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak.

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Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. İlk yarım saat içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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