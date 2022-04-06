Video Haber İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti | Video
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti | Video

İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti | Video

06.04.2022 | 22:12

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İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti. Ayrıntılar A Haber'de...

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