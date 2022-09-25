İşte İkinci Ramses

Büyük Ramses olarak da bilinen 2. Ramses'in yüzü ilk kez ortaya çıkarıldı.Araştırmacılar ölümünün üzerinden 3 bin 300 yıl geçen ve eski Mısır'ın en güçlü firavunu olarak kabul edilen 2. Ramses'in yüzünü çizdi. Çalışmayı İngiltere'de bulunan Liverpool John Moores Üniversitesi'nden antropolog Caroline Wilkinson ile Kahire Üniversitesi'nden tarihçi Sahar Saleem'in başındaki araştırmacılar gerçekleştirdi. Adli yüz rekonstrüksiyonundaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz antropolog Wilkinson ile Saleem, çizimleri mumyadan faydalanarak yaptılar.Adli tıp yöntemleriyle gerçekleştirilen çizimlerin ardından 2. Ramses'in 45 yaşındaki hali ile hayatını kaybettiği 91 yaşındaki halinin portresi ortaya konuldu. Mumyayı ve 2. Ramses'e ait olan verileri tamamen taratarak şimdiye kadar en net portresine ulaşabildiklerini söyleyen araştırmacılar, yüzü yeniden oluşturma tekniklerinin daha birçok çalışmanın önünü açacağını dile getirdi. 2. Ramses'in yüzünün görüntülerini ilk yayınlayan France Info sitesinde, "İşte 103 çocuğu, 11 eşi ve 200 cariyesi ile eski Mısır'ın en büyük firavunu 2. Ramses" ifadelerine yer verildi. Araştırmacıların ilk önce 2. Ramses'in yüz hatlarını belirledikleri ve ardından da teninin rengi gibi diğer ayrıntılara ulaştıkları belirtildi.