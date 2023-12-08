İsrail, devlet değil katildi. Eli kanlı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik saldırıları bir an olsun dinmedi.
Kundaktaki bebeği, çocukları hatta kadınları bile hedef seçen İsrail'in zulmünü dünya eli kolu bağlı bir şekilde izledi. Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler, sırf Müslüman oldukları için Filistin halkına yapılan katliamı görmezden geldi.
Her fırsatta bir terör devleti olduğunu kanıtlayan İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı toplu tutuklanma görüntüleri bölgede yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrailli askerlerin onlarca Filistinli erkeği soyarak kamyonlara bindirdi ve bilinmeyen bir yere götürdüğü belirlendi.
ELİNDE BEYAZ BAYRAK OLANA BİLE...
Gazze'den gelen görüntüler, yaşanan katliamı gözler önüne serdi. İsrail ordusunun elinde beyaz bayrak olan sivillere bile ateş açtığı belirlendi. Gazze'de çekilen videolarda, bir ailenin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü o anlar, İsrail terörünün özetiydi.
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar! | Video