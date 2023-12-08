İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar! | Video

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Göz göre göre katliam, soykırım yaptı. Her fırsatta insan hakları dersi veren Batı ise yaşananlara sessiz kaldı. ABD ve Avrupalı liderlerin sırtını sıvazladığı İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu, zulme doymadı. Elinde beyaz bayrak olan sivilleri bile bombaladı. İsrail ordusu Gazze'de Filistinli erkekleri soyup gözaltına aldı. O görüntüler, İsrail terörünü bir kez daha kanıtladı!