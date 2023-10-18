İşte İsrail’in katliam tankları! ATV haber anbean görüntüledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 12 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürdü.
EN AZ 500 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan El-Mamedani Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
İSRAİL, GAZZE SINIRINA TANK SEVKIYATINI SÜRDÜRDÜ
İsrail ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını 12 gündür yoğun bir şekilde sürdürüyor. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay , düzinelerce tank ve zırhlı aracın sınır bölgesine sevk edildiğini görüntüledi.
Hastane katliamı sonrası İsrail tankları Gazze sınırında | Video
BİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.