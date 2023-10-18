Hastane katliamı sonrası İsrail tankları Gazze sınırında | Video

İsrail Hamas savaşında 12. güne girildi. İsrail havadan-karadan-denizden Gazze ölüm yağdırıyor. Son olarak dün gece kadınları ve sivillerin sığındığı yaralıların tedavi gördüğü bir hastane hedef alındı.