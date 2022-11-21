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Giriş Tarihi: 21.11.2022 22:29 Son Güncelleme: 21.11.2022 23:11

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'den ortak gösteri!

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve terör örgütü FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yaptı. Terör örgütü  PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek verdi.

İsveç’te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ’den ortak gösteri!

İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.

(Fotoğraftaki: Kürdo Baksi)

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de destek verdi.

Öte yandan İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

PKK VE FETÖ KOL KOLA

Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıdı. SABAH Özel İstihbarat ekibi uzun süren saha çalışması sonrası, Keneş'i yaşadığı Akersberga bölgesinde bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülemeyi başarmıştı.

(Fotoğraftaki: Bülent Keneş)

İsveç'ten iadesi istenen Fetö'cü Bülent Keneş hakkında Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde İsveç Başbakanı ile yaptığı basın toplantısında; "Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te Bülent Keneş, Türkiye'ye deport edilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Darbe sinyalini veren hain! SABAH, İsveç'te buldu:

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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'den ortak gösteri!
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