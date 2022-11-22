Video Haber İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığında buluştu | Video
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığında buluştu | Video

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığında buluştu | Video

22.11.2022 | 00:26

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Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de destek verdi.

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