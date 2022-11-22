İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığında buluştu | Video

Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de destek verdi.