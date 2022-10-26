İsveç’ten flaş açıklama! ‘Türkiye’nin terörle mücadele talebini yerine getireceğiz’

YENİ HÜKÜMET İADELER KONUSUNDA KARARLI

Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı. İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye'nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

28 Haziran'da Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dörtlü görüşmede bir araya gelmiş, taraflar Üçlü Muhtıra imzalamış, bu kapsamda terör zanlılarının iadesi için Türkiye ile çalışılacağı belirtilmişti.