İsveç’ten flaş açıklama! ‘Türkiye’nin terörle mücadele talebini yerine getireceğiz’

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin desteğini almak için Haziran ayında imzaladığı mutabakatın şartlarını yerine getirmek için harekete geçti.
Madrid Zirvesi'nde imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye'nin terör listesinde bulunanların iadesine ilişkin görüşmeler yürüten Türkiye ve İsveç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
"ANLAMSIZ BİR DAVRANIŞTA BULUNMAYACAĞIZ"
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Billström, ülkesinde yeni merkez sağ hükümetin Türkiye ile NATO'ya katılım anlaşması kapsamındaki tüm şartları yerine getireceğini açıkladı. Associated Press (AP) ajansına konuşan konuşan Billström, ülkesinde kurulan yeni hükümetin Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını söyledi. Dışişleri Bakanı, "PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ŞARLARINA BAĞLIYIZ"
Billström, "Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız. Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir" diyerek her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiği vurgusunda bulundu.
Haziran ayında gerçekleşen zirvede İsveç'te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile anlaşma imzalamıştı. Mutabakatın şartlarına göre İsveç ve Finlandiya, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye desteği kesip, 2019'da Suriye'ye operasyon nedeniyle Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti. Bu iki ülke, Türkiye'nin listesinde bulunan terör şüphelilerini de iade edecekti.
YENİ HÜKÜMET İADELER KONUSUNDA KARARLI
Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı. İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye'nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.
28 Haziran'da Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dörtlü görüşmede bir araya gelmiş, taraflar Üçlü Muhtıra imzalamış, bu kapsamda terör zanlılarının iadesi için Türkiye ile çalışılacağı belirtilmişti.
MADRİD ZİRVESİ'NDE NELER OLDU?
Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. Toplantıda, Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yinelemişti.
Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalınmıştı. Bu gelişmelere rağmen İsveç'ten bugüne kadar teröristlerin iadesi hususunda Türkiye'nin taleplerine karşı ise henüz bir adım gelmedi.
İSVEÇ'TE YAŞAYAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ
Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten iadesi istenen terör örgütü mensupları şunlar:
FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz
Harun Ayvaz
PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak
Devrimci Halkın Birliği
Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar
TKP/ML-TİKKO
Musa Doğan
Mustafa Candan
DHKP-C
Serkan Meriç