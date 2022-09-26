İtalya’da Türkiye düşmanı seçimin galibi oldu: Dikkat çeken Berlusconi detayı...

MELONİ, "İLK KADIN" VE "İLK AŞIRI SAĞCI" BAŞBAKAN OLMAYA ÇOK YAKIN

Seçimlerden sağ ittifakın zaferle çıkması ve ittifakın daha önce kendi içinde en çok oy alanın başbakanı belirlemesi konusunda anlaşması sebebiyle gözler Meloni'ye çevrildi. Meloni'nin sağ ittifakın başbakan adayı olarak kendisini açıklaması bekleniyor.

FdI liderinin, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alması sonrasında başbakan olmasıyla "İtalya tarihinde ilk kez bir kadın" bu göreve gelmiş olacak.

Ayrıca Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini'nin ardından "ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı" başbakanlık görevini üstlenecek.