Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti!
Giriş Tarihi: 23.2.2023 23:38 Son Güncelleme: 23.2.2023 23:47

İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti!

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın 99 depreminde yağmacılık olayı olmadığını iddia etti. Koray Aydın'a söz konusu tarihlerdeki gazete haberleri gösterilince çark etti. Aydın, haberin okunmasını istemeyerek "Sonra Bakarız" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce ’yağmacılık’ olmadığını iddia etti sonra çark etti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem yalan ihbarlar ile mücadele edildi hem de deprem sahasında provokasyona girişen yağmacılara fırsat tanınmadı. 1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan İYİ Partili Koray Aydın, o dönem yağmacılık olayı yaşanmadığını iddia etti.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Koray Aydın, Ersoy'un 99 depreminde yağmacılık olaylarına ilişkin haberlerini hatırlatması üzerine, "Yok öyle birşey yok, haberi kim getirdi size. Sosyal medyadan atıyorlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti! | Video

Koray Aydın, ilgili gazete haberlerinin kendisine gösterilmesi ve isterse okunabileceğinin ifade edilmesi sonrası "Neyse bakarız sonra..." dedi.

İŞTE O DÖNEMDEKİ BAZI YAĞMACILIK HABERLERİ

ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA