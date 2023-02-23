Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem yalan ihbarlar ile mücadele edildi hem de deprem sahasında provokasyona girişen yağmacılara fırsat tanınmadı. 1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan İYİ Partili Koray Aydın, o dönem yağmacılık olayı yaşanmadığını iddia etti.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Koray Aydın, Ersoy'un 99 depreminde yağmacılık olaylarına ilişkin haberlerini hatırlatması üzerine, "Yok öyle birşey yok, haberi kim getirdi size. Sosyal medyadan atıyorlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti! | Video

Koray Aydın, ilgili gazete haberlerinin kendisine gösterilmesi ve isterse okunabileceğinin ifade edilmesi sonrası "Neyse bakarız sonra..." dedi.

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