İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti! | Video
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın 99 depreminde yağmacılık olayı olmadığını iddia etti. Koray Aydın'a söz konusu tarihlerdeki gazete haberleri gösterilince çark etti. Aydın, haberin okunmasını istemeyerek "Sonra Bakarız" ifadelerini kullandı.
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