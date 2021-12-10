Josephine’in taçlarına servet! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü Fransız İmparator Napolyon Bonaparte'ın ilk eşi Josephine'e ait olduğu düşünülen iki taç 576 bin sterline (yaklaşık 10.5 milyon lira) satıldı. 150 yıldır Britanyalı bir koleksiyonerin özel koleksiyonunda yer alan taçlar, Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Akik taşlarının yer aldığı altın emaye taç, 450 bin sterline (8 milyon lira) alıcı bulurken, daha sade olan diğer taç ise 126 bin sterline (2.2 milyon lira) alıcı buldu.
Her iki tacın da "parure" adı verilen birbiriyle uyumlu ve birlikte takılması amacıyla oluşturulan mücevher takımının parçası olduğu düşünülüyor.
Mavi vurgulu altın ve kırmızı akik oymalı taçların, uyumlu küpeleri, kemer süsü ve tarağıyla birlikte verileceği kaydedildi. Taçları satın alan kişilerin kimliği ise açıklanmadı.
'YENİ BİR MODA YARATTI'
Taçlardan birinde antik Yunan tanrıları Zeus, Dionysos, Medusa, Pan ve Gaia'nın gravürlerinin işlemeleri dikkat çekiyor. Taçları ödünç olarak koleksiyonunda bulunduran Londra'daki Victoria & Albert Müzesi, bunun "büyük ihtimalle Napolyon'un kardeşi Caroline Murat'ın hediyesi olduğunu" bildirdi.
Taçlar, Napolyon'un saltanatı sırasında gelişen neoklasik tasarımın simgesi olan 19. yüzyıl parure'lerinin veya mücevher setlerinin parçası olarak dikkat çekiyor.