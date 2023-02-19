Kahramanlar gibi karşılandılar

Asrın deprem felaketinde görev yaptıktan sonra Türkiye'den minnet ve sevgi duygusunu somut kılan alkışlarla uğurlanan yabancı ekipler, kendi ülkelerinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Türkiye için seferber olan ekiplerin başında gelen Almanya kurtarma ekipleri Köln-Bonn Havalimanı'nda Türkler tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Çek arama kurtarma ekipleri ise Prag Vaclav Havel Havalimanında Türkiye'nin Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı tarafından çiçeklerle karşılandı.Fransız ekibine Türk Havayolları ekibi tarafından hediyeler verildi. Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılanan ekipten bazıları gözyaşlarını tutamazken, sevgi gösterileriyle karşılaşmayı hiç beklemediklerini ifade ettiler. Güney Koreli ekibe ise uçakta Türkiye-Kore Dayanışma platformu tarafından Korece hazırlanan video ile teşekkür edildi. Avusturyalı kurtarma ekibi, Viyana'daTürkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un da bulunduğu kalabalıkla karşılandı. Kurtarma ekibi, gözyaşlarına hakim olamadı. Dönmek üzere geldikleri İstanbul Havalimanında bekleyen Çinli ekiplere, çalışanlar hediye bıraktı. Ukraynalı kurtarma ekibi "Ailemizden birini kurtarır gibi hissettik" diyerek mutlulukla ülkelerine döndü. ABD'li kurtarma ekipleri de ülkesine dönmek için harekete geçti.