Kaliforniya sokakları evsizlerle dolup taşıyor! Yapılan araştırma durumun ciddiyetini gözler önüne serdi

171 BİN KİŞİ EVSİZ

Araştırmaya göre, eyalette 171 bin kişi evsiz ve sayı ABD'deki toplamın yüzde 30'unu oluşturuyor. Eyalet nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan siyahiler aynı zamanda evsizlerin de yüzde 26'sına tekabül ediyor. Araştırma kapsamında 2021 ve 2022 yılları arasında 3 bin 200 evsiz yetişkinle anket, bunlar arasında 365 kişiyle ise kapsamlı mülakatlar yapıldı.

Katılımcıların yüzde 90'ı evsiz olmadan önce halihazırda eyalette yaşayan insanlardan oluşurken, bu insanların yarısının sağlık sorunları, fiziksel engeller ve yaş sebebiyle çalışamadığı belirlendi.