Kamala Harris fena yakalandı: Telefonunun ekranı sosyal medyayı salladı

"UTANÇ VERİCİ"

ABD'li New York Post gazetesi Kamala Harris'in 'fena yakalandığını' belirtirken, İngiliz Dailymail gazetesi ise bu durumu 'utanç verici' olarak değerlendirdi.

Trump destekçileri bunun tartışmasız 'sahte bir konuşma' olduğunu öne sürüyor. Harris destekçileri ise İphone'larda telefonlar konuşulduğu sırada kameranın yanlışlıkla açılabildiğini, bunun herkesin başına gelebileceğini iddia ediyor.

Harris'in kampanya ekibinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ancak o anlar seçim gecesine damga vurmayı başardı.