Kamala Harris fena yakalandı! Sahte telefon görüşmesi ifşa oldu, sosyal medya yıkıldı | Video
ABD Başkan adayı Kamala Harris, seçim bürosunda yaptığı "sahte" telefon konuşmasıyla gündem oldu. Seçim bürosuna gelen telefonu kendisi cevaplıyormuş gibi bir role giren Kamala Harris, telefonunun ekranını kameralara gösterinde foyası ortaya çıktı. Görüntüler, ABD basınında gündem oldu.
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