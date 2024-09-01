Kamala Harris’ten ’marketlere savaş!’ Fahiş fiyatlarla mücadele planını böyle açıkladı!

MARKETLERİ SUÇLADI

Hürriyet'ten Yunus Paksoy'un haberine göre; Pandemi sırasında bozulan tedarik zinciri ve artan üretim maliyetleri ile birlikte market masraflarının yükseldiğini kabul eden Demokrat aday, bütün bu sebepler geride kalmışken fiyatların hâlâ düşürülmemesinden şikayetçi. "Bazı büyük süpermarket zincirleri üretim maliyetlerinin azaldığını görse de fiyatları yüksek tutmaya devam ediyor" diyen Harris, fahiş fiyatlara karşı mücadele başlatacağını duyurdu.

FİYAT DÜŞÜRMEYEN MARKETLERE CEZA VAADİ

Fiyatları düşürmeyen marketleri yasayla cezalandıracağını vaat eden Harris, bunu nasıl gerçekleştireceğini ise muğlak bıraktı. Harris, adaylığı devraldıktan 39 gün sonra ilk röportajını perşembe günü verdi. İlk soruda doğrudan ekonomi konusuna değinen ABD Başkan Yardımcısı, fahiş fiyatla mücadele edeceğini bir kez daha vurguladı, ancak yine planını detaylandırmadı. Fahiş fiyatla mücadele ve zincir marketleri hizaya getirme planını daha önce Başkan Biden da gündeme getirmiş ancak bu vizyon hayata geçirilememişti.

TRUMP'TAN HARRIS'E 'KOMÜNİST' SUÇLAMASI

Harris'in planına farklı bir yaklaşım, Trump'tan geldi. Fahiş fiyatla mücadele planı için "Sovyet tarzı fiyat kontrolü" tanımını kullanan Cumhuriyetçi aday, haftalardır Harris'i komünist olmakla suçluyor. Trump, geçen ay Pensilvanya'da düzenlediği bir mitingde "Kamala tam bir Komünist oldu. Ülkemizi mahvetmek istiyor. Felaket bir enflasyona neden olduktan sonra, Yoldaş Kamala şimdi de sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini duyurdu" dedi. Dünyanın en zengin iş adamı ve X isimli platformun sahibi Elon Musk ise Harris'in ekonomi politikaları hayata geçirilirse ABD'de ekmek kuyrukları oluşacağını iddia etti.

YASALAR MEVCUT ANCAK...

Demokrat aday, planını nasıl uygulayacağına dair detay vermemeye devam ederken 35'ten fazla eyalette fahiş fiyatla mücadele etmek için yasalar mevcut. Yasaların çoğu, acil durum veya doğal afet gibi belirli sebeplere dayalı ve satıcıların, bazı temel ürünlerin fiyatlarını belirli bir eşiğin üstüne çıkarmasını yasaklıyor. Fakat Harris'in önerilen planı ile eyaletlerdeki yasaların benzerliği bulunmuyor.