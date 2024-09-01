Kamala Harris'ten 'marketlere savaş!' Fahiş fiyatlarla mücadele planını böyle açıkladı! | Video
ABD'de başkanlık seçimi için Donald Trump'a karşı yarışan Kamala Harris fahiş fiyatlarla mücadele planını açıkladı. ABD'de hayat pahalılığı sorunu en önemli gündem maddesi olarak öne çıkarken, Harris fiyatları düşürmeyen marketleri yasayla cezalandıracağını vaat etti.
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