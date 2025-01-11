Donald Trump’ın Kanada ve Grönland planının perde arkasında ne var? En büyük hedef olarak görüyor...

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump son günlerde dikkat çeken çıkışlarının dozajını artırdı. Kanada ve Grönland'ı gözüne kestiren Donald Trump, Panama Kanalı ve Meksika Körfezi için de planlarını açıkladı. Trump, Kanada için 51. eyalet ifadelerini kullandı ve ülkenin ABD'ye ait olduğunu gösteren haritayı sosyal medya hesabından dünyaya duyurdu. Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau "mümkün değil" mesajını verse de Trump'ın seçim döneminde en büyük destekçisi olan ve A takımında yer alan ünlü milyarder Elon Musk da eş zamanlı olarak Trudeau'ya "ne söylediğinin önemi yok" şeklinde yanıt verdi.

Peki Donald Trump'ın tüm bu açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni dönemde ABD yayılmacı bir politika mı izleyecek? Kanada, Grönland, Panama Kanalı ve Meksika Körfezi çıkışlarının arkasında neler var?

Prof. Dr. Aylin Ünver Noi

SETA Vakfı Kıdemli Uzmanı Prof. Dr. Aylin Ünver Noi konuyla ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı, yeni dönemde Donald Trump'ın ve ABD yönetiminin uluslararası arenada nasıl bir politika izleyeceğine ışık tuttu.

"ABD EN BÜYÜK RAKİP OLARAK ÇİN'İ GÖRÜYOR"

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde kullandığı 'ABD'yi yeniden büyük yapacağım' sloganını hatırlatan Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, yeni dönemde de bu anlayışla Trump'ın ilk olarak hedefindeki ülkenin Çin olduğunu ve ABD'nin en büyük rakibi olarak bu ülkeyi gördüğünü söyledi.