SON DAKİKA! Elon Musk’tan Justin Trudea’ya olay ’Kanada’ yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

"KIZIM, ARTIK KANADA VALİSİ DEĞİLSİN"

Trudeau'un sözlerine ise Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden ünlü milyarder Elon Musk'tan olay bir yanıt geldi. Musk, Trudeau'ya 'Kızım' diyerek hitap etti. Musk, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, bu yüzden ne söylediğinin bir önemi yok" dedi.