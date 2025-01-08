Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Elon Musk'tan Justin Trudea'ya olay 'Kanada' yanıtı: Kızım, artık o değilsin!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:27

SON DAKİKA! Elon Musk'tan Justin Trudea'ya olay 'Kanada' yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada ve Justin Trudeau'ya yönelik büyük yankı uyandıran sözlerinin ardından başlayan polemiğe Elon Musk da katıldı. Elon Musk, başbakanlık görevinden ve partisinin liderliğinden ayrılacağını açıklayan Trudeau'nun 'Kanada ABD'nin bir parçası olamaz' şeklindeki açıklamasına olay bir yanıt verdi.

SON DAKİKA! Elon Musk’tan Justin Trudea’ya olay ’Kanada’ yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

Son dakika haberi: Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" kaydetti. Trudeau, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

SON DAKİKA! Elon Musk’tan Justin Trudea’ya olay ’Kanada’ yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

'KANADA, ABD'NİN PARÇASI OLAMAZ'

Kanada'nın ABD'ye katılmasının "en ufak bir ihtimali olmadığını" belirten Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllarıdır birbirlerine fayda sağladığını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Elon Musk’tan Justin Trudea’ya olay ’Kanada’ yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

SON DAKİKA! Elon Musk’tan Justin Trudea’ya olay ’Kanada’ yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

"KIZIM, ARTIK KANADA VALİSİ DEĞİLSİN"

Trudeau'un sözlerine ise Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden ünlü milyarder Elon Musk'tan olay bir yanıt geldi. Musk, Trudeau'ya 'Kızım' diyerek hitap etti. Musk, "Kızım, artık Kanada valisi değilsin, bu yüzden ne söylediğinin bir önemi yok" dedi.

SON DAKİKA! Elon Musk’tan Justin Trudea’ya olay ’Kanada’ yanıtı: Kızım, artık o değilsin!

Musk'ın sözleri sosyal medya platformu X'de büyük yankı uyandırdı.

SON DAKİKA