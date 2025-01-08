Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
12:27
SON DAKİKA! Elon Musk'tan Justin Trudea'ya olay 'Kanada' yanıtı: Kızım, artık o değilsin!
Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada ve Justin Trudeau'ya yönelik büyük yankı uyandıran sözlerinin ardından başlayan polemiğe Elon Musk da katıldı. Elon Musk, başbakanlık görevinden ve partisinin liderliğinden ayrılacağını açıklayan Trudeau'nun 'Kanada ABD'nin bir parçası olamaz' şeklindeki açıklamasına olay bir yanıt verdi.