Kanada’da bu skandalla çalkalanıyor! Binlerce kadını zorla kısırlaştırdılar

Görevlilerin, operasyondan dakikalar önce ve hatta bazen ameliyathaneye giderken söz konusu forma "tüp ligasyonu"na ilişkin bir madde ekledikleri bilgisi paylaşılan haberde, "Bu, doğum sancısıyla kıvranan ve bebeklerinin sağlığı konusunda paniğe kapılan kişilere en savunmasız oldukları anda yaşamlarını değiştiren bir işleme rıza göstermeleri için yapılan bir şey" ifadesine yer verildi.