O ÜLKELER LİSTEDE

Buna göre kaynaklar, Kanada'nın, "yüksek riskli" olarak tanımladığı Çin ve Rusya gibi ülkelerde görev yapan diplomatlarının, bu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamayı planladığını öne sürdü. Kaynaklar ayrıca, bu plan kapsamında diplomatların flört uygulamalarını kullanmalarının da yasaklanmasının planlandığını aktardı.