Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

SON DAKİKA… ABD ile Çin arasındaki teknolojik savaş sürerken, ABD'li çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang 'casus sevgilisi' ile dünyanın gündemine yerleşti. Huang'ın aşk yaşadığı Alice Huang isimli kadının Çin adına casusluk yaptığı iddia edildi. ABD'li CEO'nun çalışanlarına gönderdiği itiraf maili sonrası skandal büyürken, milyarlarca dolarlık çip sevkiyatı iddiaları üzerine soruşturmalar başlatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump "FBI konuyu araştırıyor" dedi. Almanya'dan ise yöneticilere 'bal tuzağına' karşı tedbirli olun uyarısı geldi. İşte dünyayı sarsan casus sevgili tuzağının ayrıntıları…

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:26
SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

SON DAKİKA… ABD'li çip devi Nvidia 'casus sevgili' skandalıyla sarsıldı. Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang isimli kadınla ilişki yaşadığının ortaya çıkması sonrası kriz giderek tırmandı.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

ABD'li CEO, çalışanlarına günler sonra gönderdiği yazılı açıklamada, "Eşime ihanet ettim. Yaptıklarım onu ve çocuklarımızı üzdü. Yaptığım şeyin hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm" diyerek iddiayı doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yakın ilişkileriyle de tanınan Huang'ın ilişkiyi kabul etmesinin ardından şirket yönetimi ve FBI soruşturma başlattı.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR! ÇİPLER ÇİN'E Mİ GÖNDERİLDİ?

CEO Huang'ın Çin istihbaratının kurduğu bir "bal tuzağına" düşmüş olabileceği iddiaları ise ABD'de endişeleri artırdı. Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'de bir süre yöneticilik yaptığı belirtilen Çinli kadının, Nvidia ve dağıtım şirketlerindeki bağlantıları aracılığıyla ihracat kısıtlamalarına takılan ürünlerin Çin'e ulaştırılmasına aracılık ettiği iddiası ortaya atıldı.

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SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

Çinli kadının bu yolla ABD'nin Çin'e ihracatını kısıtladığı H100, H200 ve bazı A100 modellerinden yaklaşık 240 bin çipin Çin'e ulaştırdığı, sevkiyatların toplam değerinin ise en az 7.5 milyar doları bulduğu vurgulandı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları "iftira" olarak yorumladı!

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

ŞİRKET BİLGİLERİ TEHLİKEYE GİRDİ Mİ?

FBA'ın başlattığı soruşturma sürerken Nvidia yönetimi de düğmeye bastı. Şirket, "ilişki nedeniyle şirket bilgilerinin tehlikeye girip girmediğini" araştırmak üzere bağımsız bir soruşturma başlattı. ABD'li Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmaları şirket adına görevlendirilirken, incelemenin başında ise eski federal savcı Joon Kim yer aldı.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

TRUMP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Nvidia'daki casus sevgili krizine değindi. Trump "FBI'ın konuyu araştırdığını biliyorum. Bunu araştıracağız. FBI'ın da başka bir şey kapsamında konuyu incelediğini biliyorum ve onun bu durumdan iyi bir şekilde çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Jensen Huang ile konuştuğunu belirten Trump, "Sadece iyi hissedip hissetmediğini, nasıl olduğunu görmek istedim ve ona bu konuyu sordum. O da söz konusu kişinin bir casus olduğuna dair kesinlikle hiçbir fikri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Huang'ın "onurlu bir adam" olduğunu ve "bu süreci sorunsuz atlatacağını" söyledi. Donald Trump, "Umarım herhangi bir sorun yoktur, onun büyük acı çektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

ALMANYA DA PANİKTE! YÖNETİCİLERE UYARI

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddiaları, istihbarat teşkilatlarını harekete geçirdi. Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Alice Huang ile romantik ilişki yaşadığı iddialarının ardından yabancı istihbarat servislerinin kullandığı "bal tuzağı" yöntemine karşı uyarıda bulundu.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

Alman medyasında yer alan haberlere göre; BfV, özellikle siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin hedef alınabildiği bu yöntemde, kişilerin romantik ilişkiler aracılığıyla zor durumda bırakılmasının ve bu durumdan istihbarat elde etmek amacıyla yararlanılmasının amaçlandığına dikkat çekti. Bu tür operasyonlar için ilgili hedeflerin sistematik olarak seçildiğine ve incelendiğine dikkat çeken BfV, bu yöntemle hedef kişinin bilinçli veya bilinçsiz işbirliğine zorlandığına vurgu yaptı.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

"GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Alman medyasının görüşüne başvurduğu Alman Federal Meclisi İstihbarat Kurumlarını Denetleme Komisyonu (PKGr) Başkanı Marc Henrichmann, Alman şirketleri için de casusluk girişimlerinin mümkün olduğuna inandığını belirtti. Henrichmann, "Çin istihbarat servislerinin Alman şirketlerinin yönetim kademelerine kadar kasıtlı olarak temas kurmaya çalıştığı ihtimali göz ardı edilemez. Çin casusluğu artık soyut bir tehdit değil, Almanya'da da gerçek, günlük bir zorluk" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

"NVİDİA VAKASI, BU TÜR KİŞİSEL İLİŞKİLERİN ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer de Çin istihbarat servislerinin üst düzey Alman yöneticilerini hedef almasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Kramer, "Nvidia vakası, bu tür kişisel ilişkilerin güvenlik açısından ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

KİM BU CASUS ALİCE?

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'la yaşadığı ilişki nedeniyle "casus" olmakla suçlanan Alice Huang'ın kim olduğuna ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. 43 yaşındaki Çinli kadın, aynı zamanda Huang Le adını da kullanıyor. Kariyerine Çin devlet televizyonunda gazeteci olarak başlayan Huang, daha sonra finans sektörüne geçerek HSBC ve CITIC Securities gibi kuruluşlarda çalıştı. Şanghay merkezli yatırım şirketi Hexi'de üst düzey görevler üstlenen Huang, 2023'te Singapur merkezli Megaspeed'in yöneticisi oldu. Aynı yıl hisselerini devrederek şirket yönetiminden ayrılan Huang'ın Megaspeed üzerindeki etkisini sürdürmüş olabileceği belirtiliyor. İkilinin ise ilişkilerine 2024 yılında başladığı öne sürülüyor. Hakkındaki iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Huang'ın nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

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