SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

TRUMP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Nvidia'daki casus sevgili krizine değindi. Trump "FBI'ın konuyu araştırdığını biliyorum. Bunu araştıracağız. FBI'ın da başka bir şey kapsamında konuyu incelediğini biliyorum ve onun bu durumdan iyi bir şekilde çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Jensen Huang ile konuştuğunu belirten Trump, "Sadece iyi hissedip hissetmediğini, nasıl olduğunu görmek istedim ve ona bu konuyu sordum. O da söz konusu kişinin bir casus olduğuna dair kesinlikle hiçbir fikri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Huang'ın "onurlu bir adam" olduğunu ve "bu süreci sorunsuz atlatacağını" söyledi. Donald Trump, "Umarım herhangi bir sorun yoktur, onun büyük acı çektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.