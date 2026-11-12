SON DAKİKA… ABD’li çip devi Nvidia’da ‘casus sevgili’ krizi! Dünyada Jensen Huang alarmı: Bal tuzağına mı çekildi?

SON DAKİKA… ABD ile Çin arasındaki teknolojik savaş sürerken, ABD'li çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang 'casus sevgilisi' ile dünyanın gündemine yerleşti. Huang'ın aşk yaşadığı Alice Huang isimli kadının Çin adına casusluk yaptığı iddia edildi. ABD'li CEO'nun çalışanlarına gönderdiği itiraf maili sonrası skandal büyürken, milyarlarca dolarlık çip sevkiyatı iddiaları üzerine soruşturmalar başlatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump "FBI konuyu araştırıyor" dedi. Almanya'dan ise yöneticilere 'bal tuzağına' karşı tedbirli olun uyarısı geldi. İşte dünyayı sarsan casus sevgili tuzağının ayrıntıları…