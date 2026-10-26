Kapıları kırıp Filistinlileri tutukluyorlar

Gazze'de yaklaşık 75 bin Filistinliyi katleden siyonist İsrail rejimi, çatışma bahanesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı geniş çaplı askeri operasyonlarda baskı ve şiddetini artırıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki gün önce Batı Şeria'daki şaibeli çatışma sonrası verdiği talimatla İsrail ordusu köyleri basıyor. El Halil'de birçok mahallede konuşlanan İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerinin kapılarını kırıp zorla giriyor. Eşyalara zarar veren İsrail güçleri, bazı Filistinlileri darbetti ve alıkoyarak sorguladı. Filistinlilerin evlerini gözlem ve sorgu merkezlerine dönüştürdüler.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail güçleri Deyr Bahha ve Farş el-Hava bölgelerinde yıkımlar gerçekleştirdi, bölge sakinlerine ait ticari barakalara da zarar verdi. Tubas kentinde, daha önce serbest bırakılan eski Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenleyerek arama yaptılar. Beytüllahim'de de evlere baskın yapıp çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldılar. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle El Halil'de eğitim kurumları çalışmalarına ara verme veya uzaktan sürdürme kararı aldı.

Ordu, İsrail hükümetinden gelen direktifler doğrultusunda Batı Şeria'dan İsrail içine tüm geçişlerin de seçimlerin yapılacağı 27 Ekim'de kapatılacağını duyurdu. Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in El Halil kentindeki Filistinlilere karşı toplu cezalandırma uyguladığını ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Baskın ve kuşatmalar kitlesel yerinden edilmelere ve ekonomik boğulmaya yol açarak bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. El Halil'deki bir kontrol noktasında 23 Ekim'de çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü. Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

GAZZE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ HEDEF ALDILAR: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze kentindeki İslam Üniversitesi'ne iki saldırı düzenledi. Kampüste öğrencilerin toplandığı alanı İHA'larla hedef aldılar. İlk saldırıda 5 öğrencinin yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. İkinci saldırıda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Üniversite yönetimi, yerleşkesindeki faaliyetlere ara verildiğini duyurdu. Öte yandan, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör