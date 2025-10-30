Karayipler’de ölümcül Melissa kasırgası: Şehirler sular altında kaldı

Karayipler’i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti’nde büyük yıkıma yol açtı. Doğal afet nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev sular altında kaldı, on binlerce kişi tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 13:37

Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu.