Karayipler’de ölümcül Melissa kasırgası: Şehirler sular altında kaldı
Karayipler’i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti’nde büyük yıkıma yol açtı. Doğal afet nedeniyle 34 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev sular altında kaldı, on binlerce kişi tahliye edildi.
Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu.
Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kaldı, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı.
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video
Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi.
Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük hasar gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.