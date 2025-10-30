Video Dünya Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video

Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video

30.10.2025 | 12:21

Karayipler’de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu. Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kaldı, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı. Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi. Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük hasar gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.

MELİSSA KASIRGASI'NIN İLERLEYİŞİ
Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Jamaika'da 22 milyar dolarlık hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilen Melissa, dün saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili olmaya başladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 04:10
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 30.10.2025 | 06:15
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 00:10
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 28.10.2025 | 15:07
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 08:59
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 28.10.2025 | 13:25
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 01:29
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 28.10.2025 | 13:25
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas’tan teslim aldı | Video 00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 02:36
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 27.10.2025 | 13:41
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 00:50
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 27.10.2025 | 08:54
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY