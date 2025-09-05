Karayipler’de tehlikeli gerilim: Venezuela jetleri ile ABD donanması karşı karşıya
Venezuela’ya ait savaş uçakları, uluslararası sularda seyreden bir ABD donanma gemisine tehlikeli derecede yakın geçiş yaptı. Yaşanan son gelişme, Karayipler’deki tansiyonu iyice yükseltirken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’nün seferber edilerek ülke genelinde savunma hazırlıklarının güçlendirileceğini açıkladı.
ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
Pentagon'un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimine ait iki askeri uçak, uluslararası sularda bir ABD donanması gemisinin yakınında uçtu." ifadesi kullanıldı.
Maduro'nun "Venezuela'yı yöneten kartel" olarak nitelendirildiği açıklamada, Venezuela Devlet Başkanının, ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca, "Bu son derece kışkırtıcı hareket, narko-terörle mücadele operasyonlarımıza müdahale etmek için tasarlandı." ifadelerine yer verildi.
MADURO SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Öte yandan, Venezuela Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Maduro, ABD'nin Karayipler'de artırdığı askeri varlığı gerekçe göstererek Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün daha da güçlendirilmesine yönelik yeni kararlar duyurdu.
Maduro, ülke genelinde ilk kez 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin seferber edileceğini açıkladı.
Devlet Başkanı Maduro, dijital bir platform üzerinden vatandaşların milis gücüne kaydolmaya devam ettiğini belirterek, yıllardır eğitim almış yaklaşık 4,5 milyon kişilik "güçlü tabanın" yanı sıra gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.
Venezuela'nın her koşulda barışı koruma ve dış tehditlere karşı kendini savunma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, bunun daha da güçlendirileceğini kaydetti.
Venezuelalıların cesaretinin dünya halkları nezdinde hayranlık uyandırdığını dile getiren Maduro, "Güney Amerika ve Karayipler'in barışını tehdit eden ve halkların haklarına saldırmaya devam eden kuzeydeki aşırılıkçı akımlarla, Nazi eğilimleriyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TANSİYON NASIL YÜKSELDİ?
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.
ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.
Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.