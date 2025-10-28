‘Kasırga avcıları’ kayıtta: Melissa Jamaika’ya doğru ilerliyor
ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Kasırga Avcıları” ekibi, Karayipler’i kasıp kavuran Melissa Kasırgası’nın kalbine girdi. Kategori 5 seviyesine ulaşan fırtınanın içinden kaydedilen görüntüler, doğanın hem yıkıcı hem büyüleyici gücünü gözler önüne serdi.
Melissa Kasırgası, Karayip ada ülkesi Jamaika'ya doğru ilerliyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin "Kasırga Avcıları" olarak bilinen 53. Hava Keşif Filosu, ABD Ulusal Kasırga Merkezi için veri toplamak üzere Melissa Kasırgası'nı görüntüledi. Kasırgadan kaydedilen görüntüler, görsel şölen oluşturdu.
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video
ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, saatte 282 kilometre hıza ulaşan Melissa Kasırgası'nın şiddetini "kategori 5"e yükseltti. Dünya genelinde 2025'in en güçlü fırtınası olması beklenen Melissa, Jamaika'nın ardından Küba ve Bahamalar'da etkili olacak.