ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video
28.10.2025 | 13:25
ABD Hava Kuvvetleri'nin "Kasırga Avcıları", Jamaika'ya ilerleyen Melissa Kasırgası'ndan geçti.
ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, saatte 282 kilometre hıza ulaşan Melissa Kasırgası'nın şiddetini "kategori 5"e yükseltti. Dünya genelinde 2025'in en güçlü fırtınası olması beklenen Melissa, Jamaika'nın ardından Küba ve Bahamalar'da etkili olacak.
