Katil emir verdi Gazze’ye bomba yağdı

Katil Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi bombaladı. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." İfadeleri kullanıldı. Anadolu Ajansı, İsrail'in El Şati Mülteci Kampını vurduğunu açıkladı. Reuters ajansı ise İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresini hedef aldığını duyurdu. İsrail basını ise açıklamanın yayınlandığı sıralarda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırılarının başladığını aktardı. ESİR TESLİMATI DURDU

Hamas, bombardıman üzerine esir teslimatını durdurarak ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'ta İsrail'e yönelik saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığını ancak İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle teslimatın ertelendiğini duyurdu.

VANCE: ATEŞKES SÜRÜYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İsrail saldırılarıyla ilgili, "Ateşkes sürüyor. Ama bu ara sıra küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" diye konuştu. Vance "Biliyoruz ki Hamas ya da Gazze içinden birileri bir askere saldırdı. İsraillilerin buna karşılık vermesini bekliyoruz, ancak Başkan'ın barışının buna rağmen sürdüğüne inanıyorum" diye konuştu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 540'a çıktı. 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana 103 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu sürede 344 kişi yaralandı, enkaz altından 474 cansız beden çıkarıldı.

GAZZE BİR KEZ DAHA GÖMÜLÜYOR

Filistinliler bir yandan da soykırım boyunca toplu mezarlara gömmek zorunda kaldıkları şehitlerin naaşlarını çıkarıyor. Dün 50 şehit mezarından çıkarıldı. Kimlik tespiti yapılanlar ailelerine teslim ediliyor ve böylece Filistinliler ölen yakınlarının nerede gömüldüğünü biliyor. Ancak birçok naaşın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğu kaydedildi.

REHİNE CESEDİ YALANI

İsrail, Hamas'ın önceki gün Gazze'den teslim ettiği cenazenin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'nin cesedine ait kalıntılar olduğunu iddia ederek, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İsrail, Hamas'a "cevap" vereceklerini duyurarak dün geceki saldırıyı gerçekleştirdi.

ÇELİK: BARIŞA KARŞI SOYKIRIM SİYASETİ YÜRÜTÜYOR

Ateşkesin bozulmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır" dedi.