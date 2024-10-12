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Giriş Tarihi: 12.10.2024 20:31

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

AA
Katil İsrail Gazze Şeridi’nde farklı noktalara saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ile insansız hava araçları (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Megazi Mülteci Kampı ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Megazi'de sivilleri hedef alan İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.

Cibaliya'nın merkezindeki El-Yafeviyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da biri kadın, 8 kişi öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

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Katil İsrail Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti
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