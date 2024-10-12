Katil İsrail Gazze Şeridi’nde farklı noktalara saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ile insansız hava araçları (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Megazi Mülteci Kampı ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Megazi'de sivilleri hedef alan İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.

Cibaliya'nın merkezindeki El-Yafeviyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da biri kadın, 8 kişi öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.